La Defensoría del Pueblo de San Juan presentó el último informe anual en la Legislatura Provincial y evidenció que la cantidad de reclamos aumentó un 118% de un año a otro. Este incremento responde, en gran medida, a la consolidación de programas de cercanía como la "Defensoría en tu barrio" y la optimización de los canales digitales, que han permitido llevar la institución a cada rincón de la provincia.

Florencia Peñaloza, titular del organismo, explicó a DIARIO HUARPE que la expansión territorial es clave para este nuevo escenario:

"La idea es recorrer todo el interior de la provincia para consolidar la defensoría en cada punto no solo presencial sino digitalmente".

La defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, reveló un incremento masivo en las demandas de los sanjuaninos. (Foto DIARIO HUARPE)

Salud y discapacidad: el 50% de las demandas

El análisis estadístico del informe arroja que la mitad de los reclamos recibidos corresponden al rubro de salud y discapacidad, afectando a usuarios de obras sociales y planes nacionales. Los problemas denunciados son variados, desde la falta de cobertura en medicamentos hasta la imposibilidad de conseguir turnos o prestaciones básicas.

"En el caso de las pensiones no contributivas, el año pasado supimos que había habido un recorte, lo que nos llevó a un amparo y a la reactivación de esas pensiones. Hoy vemos una falta absoluta de cobertura, no solo médica, sino asistencial de nuestros adultos mayores", detalló Peñaloza sobre la crítica situación de sectores vulnerables como los afiliados a PAMI o Incluir Salud.

Servicios públicos y estafas bancarias

El otro 50% de la torta de reclamos se divide entre los servicios públicos y las entidades financieras. En el primer grupo, la energía eléctrica lidera las quejas contra la empresa Naturgy, no solo por las tarifas sino por la calidad de la prestación. Por otro lado, la digitalización forzosa de la economía ha disparado las denuncias por estafas virtuales y descuentos indebidos en cuentas bancarias.

"Los reclamos son también multifacéticos. Los descuentos indebidos y también las prestaciones del servicio y la falta de comunicación adecuada, de información veraz, eso les ha hecho que muchas veces se les hayan descontado seguros que ellos no han contratado".

Un alto índice de resolución

A pesar del volumen de quejas, el organismo mantiene una eficacia elevada en sus gestiones. Peñaloza confirmó que el 90% de las causas iniciadas en la Defensoría se resuelven de manera positiva para el ciudadano,. En muchos casos, la institución actúa de oficio para instar a las autoridades y empresas a proteger el interés colectivo.

Para aquellos sanjuaninos que no puedan asistir a las jornadas presenciales, la funcionaria recordó que cuentan con un equipo interdisciplinario de abogados, contadores e ingenieros, y que pueden iniciar sus trámites vía web.

Ante una situación de urgencia también se pueden comunicar a los teléfonos: (0264) 432 2249 / 432 0333, de lunes a viernes en el horario de 7:00 hs. a 13:00 hs.