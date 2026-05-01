Dejaron en libertad al conductor del camión donde murió un jornalero

Víctor Ramón Calivar Castro, el hombre que manejaba el camión Mercedes Benz 1114 durante el fatal vuelco en Sarmiento, regresó a su casa tras la audiencia en Tribunales. La justicia decidió imputarlo formalmente por homicidio culposo y lesiones, pero el juez dispuso su excarcelación debido a que la fiscalía no consideró necesaria la prisión preventiva mientras avanza el proceso legal.

El drama se desencadenó el pasado martes cerca de las diez de la mañana en la zona de Las Lagunas. En el vehículo viajaba una cuadrilla de once trabajadores rurales repartidos entre la cabina y la parte trasera. Al llegar a la esquina de las calles Doncel y Bufano, el conductor habría perdido el control al intentar doblar, lo que provocó que el rodado se desestabilizara y terminara volcado sobre la banquina noreste.

El impacto fue devastador para quienes iban en la caja del camión. Jorge Daniel Chávez, un vecino de Caucete, perdió la vida en el lugar. Otros compañeros resultaron con heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Ventura Lloveras. Sergio Chávez permanece bajo observación por un fuerte golpe en el tórax, siendo el caso más preocupante, mientras que Natalia Sad e Isabel Morán también reciben asistencia por fracturas y traumatismos frontales.

Durante la audiencia liderada por el fiscal Francisco Pizarro, se fijaron reglas de conducta que el chofer deberá cumplir estrictamente. Aunque los peritos investigan si una falla mecánica o una mala maniobra originaron el fuerte estruendo que escucharon los testigos instantes antes del accidente, Calivar Castro esperará el desarrollo de la investigación en libertad.