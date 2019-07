Denunció a su hermano por golpeador: "Tengo la cabeza llena de moretones"

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si sufrís violencia de género llama a la línea 144 de forma gratuita

Una joven de 19 años denunció a su hermano Tomás Vera este martes por golpeador. La mujer se acercó hasta la Comisaría 10ma de 25 de Mayo y luego fue derivada a la Comisaría de la Mujer donde radicó la denuncia.

Posteriormente realizó un posteo en Facebook, desde su cuenta personal, en el que relató pormenores de las agresiones que sufría tanto ella como su madre.

“Me da vergüenza esta situación y realmente me duele tener que llegar a esto, más que nada por mi vieja, pero sinceramente no aguanto más. Hace varios años que sufro violencia física y verbal de parte de mi hermano”, empezó en una publicación realizada en su cuenta personal de Facebook.

“Hoy me cansé, hoy me miro al espejo con la cabeza llena de moretones, la cara hinchada, el cuello marcado y me digo a mi misma basta, hoy fue la última vez que acepto esto, Hoy me dejo de callar. No solo por mí, sino por mi vieja, a quien también golpea”, prosiguió la presunta víctima en su posteo.

“La denuncia por lesiones está hecha, pero que la condena social no lo deje olvidarse de que si nos tocan a una, nos tocan a todas”, señaló.

“Tomás Vera, golpeador violento”, concluyó la joven con letra mayúscula.

La Policía confirmó a este medio que la denuncia existe. Ahora una médica legista deberá constatar las lesiones que la joven denunció tener como consecuencia de los golpes de su hermano de apellido Vera.

