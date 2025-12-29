Deportivo Madryn revolucionó a la Primera Nacional durante varias horas al insinuar en sus redes sociales que había contratado para la temporada 2026 a Ramón “Wanchope” Ábila y Guillermo “Pol” Fernández, dos futbolistas con pasado campeón en Boca. Sin embargo, el entusiasmo duró poco: todo se trató de una broma por el Día de los Inocentes.

Los posteos que generaron confusión mostraban a ambos jugadores sonrientes y con el pulgar levantado, acompañados por mensajes breves que encendieron las especulaciones: “¿Todo bien Pol?” y “¿Todo bien Wanchope?”. Las publicaciones se viralizaron rápidamente y provocaron sorpresa entre hinchas del Ascenso y del fútbol argentino en general.

Horas más tarde, y luego del revuelo generado, el propio club salió a aclarar la situación con un mensaje irónico que confirmó la broma:

El mensaje de Deportivo Madryn por el Día de los Inocentes (Foto: X/@ClubMadryn)

Más allá del chiste, Deportivo Madryn viene de una gran temporada 2025, en la que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a Primera División. El equipo portuario finalizó como líder de la Zona A y llegó a la final por el ascenso directo, aunque cayó ante Gimnasia de Mendoza.

En el Reducido también fue protagonista de instancias cargadas de polémica. Superó a Gimnasia de Jujuy y luego a Deportivo Morón en una semifinal muy discutida, pero no logró el objetivo final tras perder ante Estudiantes de Río Cuarto en la definición.

Sin Wanchope Ábila ni Pol Fernández en el horizonte, Deportivo Madryn deberá apuntar a refuerzos estratégicos y de jerarquía para volver a posicionarse como uno de los principales candidatos al ascenso en la próxima temporada.