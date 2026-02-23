El complejo girasolero argentino consolidó un destacado desempeño en el comercio internacional durante 2025, con su principal destino en India, donde se exportó más de US$ 848 millones, representando más del 37 % del total exportado del sector, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Las exportaciones del complejo crecieron un 57 % en valor interanual, alcanzando casi US$ 2300 millones, un récord histórico para Argentina en este segmento.

Los datos reflejan que el país exportó más de 1,5 millones de toneladas de aceite de girasol, un 27 % más que en 2024, y más de 1,3 millones de toneladas de harina y pellets, con un alza del 43 %. Además, las exportaciones de semillas de girasol se triplicaron y marcaron máximos de los últimos años. En total, el complejo despachó más de 3 millones de toneladas al exterior, un 39 % por encima del año anterior.

India se consolidó como el principal socio comercial del girasol argentino, absorbiendo la mayor parte del aceite en bruto producido en el país. Esto sitúa a Argentina como uno de los principales proveedores de aceites vegetales para el mercado indio, uno de los más demandantes del mundo.

Otros destinos importantes para el aceite y derivados argentinos incluyen Irak, con importaciones que han crecido en los últimos años, y Países Bajos, que se ubica entre los principales compradores de harina y pellets. Además, países de Sudamérica como Chile, Paraguay y Brasil se destacan como mercados relevantes para aceites refinados y envases de menor volumen.

El crecimiento de las exportaciones también se apoya en la eficiencia logística y portuaria del país, con el nodo Gran Rosario liderando los despachos de productos girasoleros hacia mercados de todo el mundo, seguido por puertos de Necochea y Bahía Blanca.

Este avance exportador implica no solo un fortalecimiento de la agroindustria argentina frente a la competencia global, sino también una oportunidad de consolidar relaciones comerciales con mercados de alto consumo y proyección, como el indio, en el marco de una demanda mundial creciente de aceites y derivados vegetales.