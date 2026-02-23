A un mes del grave accidente que sufrió en Pinamar al ser embestido por un UTV, este domingo se conoció la primera fotografía de Bastián desde su internación en el hospital, donde continúa su recuperación tras las múltiples lesiones que le provocó el siniestro vial.

La imagen fue publicada por sus familiares en redes sociales y muestra al joven en terapia, acompañado por el cariño de sus seres queridos. En el posteo, los allegados señalaron que el joven “está peleándola día a día” y expresaron profundo agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas desde que ocurrió el hecho.

Publicidad

El accidente ocurrió hace aproximadamente un mes, cuando Bastián y otras personas circulaban en un vehículo UTV —un biplaza todo terreno— por una zona de médanos en la localidad balnearia, y se produjo un impacto violento que lo dejó con heridas de consideración, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico donde fue intervenido y permanece en tratamiento.

A lo largo de las semanas, su familia y amigos realizaron diferentes acciones para visibilizar el caso y solicitar apoyo anímico y económico, dado el largo proceso de recuperación que enfrenta. Las publicaciones con actualizaciones sobre su estado de salud se volvieron frecuentes en redes justamente para mantener informada a la comunidad.

Publicidad

La primera foto desde el hospital simboliza un hito en el proceso de rehabilitación, según indicaron allegados, que destacaron la fortaleza del joven y el impacto positivo de las oraciones, mensajes y gestos de afecto que recibió desde diferentes provincias.

Si bien aún resta un camino por recorrer para su total recuperación, la familia pidió respetar la intimidad del paciente y se comprometió a seguir actualizando sobre su evolución en los próximos días.