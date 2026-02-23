La panelista de televisión Andrea Taboada relató este domingo en sus redes sociales un episodio en el que aseguró haber sido mordida por un perro y que, tras el incidente, se generó una confrontación con los dueños del animal.

En un posteo en su cuenta de Instagram, Taboada explicó que el hecho ocurrió cuando caminaba por la vía pública y un perro se le acercó de manera inesperada. Según su versión, el animal la mordió y “le clavó los dientes en las nalgas”, provocándole dolor y enojo.

Tras el ataque, la figura mediática detalló que comenzó un altercado con las personas que estaban a cargo del perro, a quienes acusó de no controlar adecuadamente al animal. En su relato, Taboada criticó la actitud de los propietarios y aseguró que la discusión fue intensa, aunque no brindó detalles sobre si hubo intervención policial o médica.

La conductora enfatizó en su publicación que lo sucedido fue “peligroso y totalmente evitable”, y señaló que espera que los dueños del perro asuman responsabilidad por el episodio. Además, compartió fotografías y parte del intercambio que tuvo con las personas implicadas, lo que generó reacciones de sus seguidores.

En los comentarios, varios usuarios de redes expresaron sorpresa y preocupación por el relato, mientras otros debatieron sobre la responsabilidad civil de los dueños de mascotas y la importancia del control de los animales en espacios públicos.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si Taboada recibió atención médica luego de la mordedura ni si se tomó alguna medida legal al respecto, quedando el relato como un mensaje personal compartido en redes por la figura televisiva.