Una mujer fue hallada muerta en el interior de su casa en la localidad de Choele Choel, provincia de Río Negro, en un hecho que las autoridades investigan como femicidio, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió en una vivienda de esa ciudad, donde la víctima fue encontrada sin vida con signos compatibles con un ataque. Las primeras averiguaciones señalan que se trató de un hecho de violencia de género perpetrado en el ámbito doméstico, y rápidamente se activó la búsqueda de un posible autor.

Publicidad

El principal sospechoso, un hombre que habría tenido vínculos personales con la víctima, fue encontrado sin vida horas después en un intento de fuga. Según fuentes oficiales, el hombre tenía antecedentes de hechos conflictivos y, tras lo ocurrido, fue hallado en un campo cercano, aparentemente con una herida que le causó la muerte antes de que pudiera ser detenido.

La Policía confirmó que, al momento de ser encontrado, el sospechoso presentaba heridas compatibles con una lesión por arma de fuego, aunque aún se investigan con precisión las circunstancias que rodearon su fallecimiento. El caso fue comunicado a la Fiscalía y la Justicia Criminal local, que intervienen para esclarecer cómo se desarrollaron los hechos.

Publicidad

Las autoridades judiciales y peritos trabajaron en la escena para recabar pruebas, tomar testimonios de vecinos y recopilar indicios clave que permitan reconstruir la secuencia de violencia que derivó en el femicidio.

El femicidio y la posterior muerte del principal sospechoso generaron conmoción en la comunidad de Choele Choel, donde organizaciones y vecinos expresaron preocupación por la continuidad de los casos de violencia de género, al tiempo que pidieron que la investigación se desarrolle con celeridad y transparencia.

Publicidad

La Fiscalía aguarda los resultados de las pericias y los informes forenses que permitirán confirmar la mecánica del femicidio y las causas del fallecimiento del hombre, en tanto que la causa sigue bajo investigación judicial.