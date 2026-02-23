Sociedad > Anotá
Menú saludable para la semana: las recetas de la última semana de febrero
POR REDACCIÓN
El sitio de recetas de TN compartió este domingo una guía de platos saludables para organizar el menú semanal desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1° de marzo, con opciones variadas que combinan equilibrio nutricional, facilidad de preparación y sabor para acompañar las comidas de cada día.
La propuesta semanal incluye sugerencias para desayuno, almuerzo y cena, sumando recetas que incorporan frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. El objetivo es facilitar la planificación de las comidas, ahorrar tiempo en la cocina e incentivar una alimentación saludable, sin resignar variedad ni gusto.
Detalle del menú semanal saludable
LUNES 23 – Pollo a la plancha con puré de calabaza
Pechuga de pollo dorada a la plancha acompañada de un puré suave de calabaza con un toque de nuez moscada y aceite de oliva, ideal para empezar la semana con una comida rica en proteínas y vegetales.
MARTES 24 – Fideos con salsa boloñesa
Pasta seca acompañada de una salsa boloñesa casera con carne picada, tomate, cebolla y condimentos. La idea es usar ingredientes frescos y moderar el queso rallado para mantener el plato equilibrado.
MIÉRCOLES 25 – Filet de merluza a la plancha con ensalada
Filetes de merluza cocinados a la plancha con limón y perejil, acompañados de una ensalada fresca de hojas verdes, tomate y cebolla. Es una opción ligera con proteína magra y verduras crudas.
JUEVES 26 – Tarta de pollo y verduras
Tarta al horno con pollo cocido desmenuzado, verduras como morrón y cebolla, huevo y queso, todo dentro de una masa clásica. Combina proteínas, vegetales y carbohidratos de forma sabrosa.
VIERNES 27 – Bife de carne con papas al horno
Bife vacuna a la plancha o al horno acompañado de papas asadas con ajo y hierbas, una comida más contundente pero equilibrando la porción de carne y las papas con aceite moderado.
SÁBADO 28 – Arroz con pollo
Plato único y rendidor preparado con arroz, presas de pollo, zanahoria, cebolla y arvejas, ideal para aprovechar ingredientes frescos y tener una comida completa en nutrientes y energía.
DOMINGO 1/3 – Carne rellena al horno con verduras
Carne vacuna rellena con verduras y huevo, cocida al horno y acompañada de zapallo y zanahoria, una preparación especial para el cierre de la semana con proteínas, fibra y micronutrientes.
Postre sugerido: Manzana asada con canela
Manzana horneada con canela y un toque de miel, una opción de postre saludable que aporta fibra y dulzor natural.
La planificación anticipada de comidas ayuda a mantener una alimentación equilibrada durante toda la semana, evita el estrés de decidir a último momento y puede ahorrar tiempo y dinero. Esta propuesta combina proteínas (pollo, pescado, carne), carbohidratos saludables (arroz, pasta, puré), verduras y frutas, lo que favorece una dieta variada y nutritiva. Se sugiere utilizar técnicas de cocción saludables como la plancha, el horno o el vapor y moderar el uso de aceites y quesos para equilibrar mejor el aporte calórico del menú.
