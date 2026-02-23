El sitio de recetas de TN compartió este domingo una guía de platos saludables para organizar el menú semanal desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1° de marzo, con opciones variadas que combinan equilibrio nutricional, facilidad de preparación y sabor para acompañar las comidas de cada día.

La propuesta semanal incluye sugerencias para desayuno, almuerzo y cena, sumando recetas que incorporan frutas, verduras, proteínas magras y cereales integrales. El objetivo es facilitar la planificación de las comidas, ahorrar tiempo en la cocina e incentivar una alimentación saludable, sin resignar variedad ni gusto.

Publicidad

Detalle del menú semanal saludable

LUNES 23 – Pollo a la plancha con puré de calabaza

Pechuga de pollo dorada a la plancha acompañada de un puré suave de calabaza con un toque de nuez moscada y aceite de oliva, ideal para empezar la semana con una comida rica en proteínas y vegetales.

MARTES 24 – Fideos con salsa boloñesa

Pasta seca acompañada de una salsa boloñesa casera con carne picada, tomate, cebolla y condimentos. La idea es usar ingredientes frescos y moderar el queso rallado para mantener el plato equilibrado.

Publicidad

MIÉRCOLES 25 – Filet de merluza a la plancha con ensalada

Filetes de merluza cocinados a la plancha con limón y perejil, acompañados de una ensalada fresca de hojas verdes, tomate y cebolla. Es una opción ligera con proteína magra y verduras crudas.

JUEVES 26 – Tarta de pollo y verduras

Tarta al horno con pollo cocido desmenuzado, verduras como morrón y cebolla, huevo y queso, todo dentro de una masa clásica. Combina proteínas, vegetales y carbohidratos de forma sabrosa.

Publicidad

VIERNES 27 – Bife de carne con papas al horno

Bife vacuna a la plancha o al horno acompañado de papas asadas con ajo y hierbas, una comida más contundente pero equilibrando la porción de carne y las papas con aceite moderado.

SÁBADO 28 – Arroz con pollo

Plato único y rendidor preparado con arroz, presas de pollo, zanahoria, cebolla y arvejas, ideal para aprovechar ingredientes frescos y tener una comida completa en nutrientes y energía.

DOMINGO 1/3 – Carne rellena al horno con verduras

Carne vacuna rellena con verduras y huevo, cocida al horno y acompañada de zapallo y zanahoria, una preparación especial para el cierre de la semana con proteínas, fibra y micronutrientes.

Postre sugerido: Manzana asada con canela

Manzana horneada con canela y un toque de miel, una opción de postre saludable que aporta fibra y dulzor natural.

La planificación anticipada de comidas ayuda a mantener una alimentación equilibrada durante toda la semana, evita el estrés de decidir a último momento y puede ahorrar tiempo y dinero. Esta propuesta combina proteínas (pollo, pescado, carne), carbohidratos saludables (arroz, pasta, puré), verduras y frutas, lo que favorece una dieta variada y nutritiva. Se sugiere utilizar técnicas de cocción saludables como la plancha, el horno o el vapor y moderar el uso de aceites y quesos para equilibrar mejor el aporte calórico del menú.