En un operativo realizado por el Departamento de Drogas Ilegales, la Policía de San Juan desarticuló un búnker de venta de estupefacientes en el barrio Cipolletti, en el departamento Chimbas. Tras una investigación de la Unidad Fiscal Federal, efectivos policiales allanaron una vivienda y detuvieron a tres hombres.

El allanamiento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo Especial de Rescate y Asalto (GERAS) para el ingreso a la vivienda. Una vez adentro, con la ayuda de canes detectores de narcóticos, los agentes lograron el secuestro de 103 dosis de cocaína que estaban listas para su comercialización. También incautaron dos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, que presumen que es producto de la venta de estupefacientes.

En total 103 dosis fueron secuestradas y dos teléfonos celulares que serán sometidos a percicias.peritados

Tres hombres, que estaban en la vivienda al momento del allanamiento, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, por infracción a la ley de estupefacientes 23.737. Por su parte, la Policía de San Juan continúa con la investigación para determinar si existen más personas implicadas en la causa. Este operativo se suma a la serie de allanamientos que la fuerza policial ha realizado en los últimos meses en el marco de la lucha contra el narcotráfico.