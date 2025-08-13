Policiales > En Chimbas
Desarticulan en San Juan un búnker de droga y detienen a tres personas
Por Ariel Patruceli
En un operativo realizado por el Departamento de Drogas Ilegales, la Policía de San Juan desarticuló un búnker de venta de estupefacientes en el barrio Cipolletti, en el departamento Chimbas. Tras una investigación de la Unidad Fiscal Federal, efectivos policiales allanaron una vivienda y detuvieron a tres hombres.
El allanamiento se llevó a cabo con la colaboración del Grupo Especial de Rescate y Asalto (GERAS) para el ingreso a la vivienda. Una vez adentro, con la ayuda de canes detectores de narcóticos, los agentes lograron el secuestro de 103 dosis de cocaína que estaban listas para su comercialización. También incautaron dos teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, que presumen que es producto de la venta de estupefacientes.
Tres hombres, que estaban en la vivienda al momento del allanamiento, quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal, por infracción a la ley de estupefacientes 23.737. Por su parte, la Policía de San Juan continúa con la investigación para determinar si existen más personas implicadas en la causa. Este operativo se suma a la serie de allanamientos que la fuerza policial ha realizado en los últimos meses en el marco de la lucha contra el narcotráfico.
El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios, destacó que el desarrollo minero, con proyectos como Vicuña, puede generar un fuerte impulso económico y oportunidades para las empresas locales, aunque advirtió sobre la necesidad de políticas profundas para reactivar la industria.