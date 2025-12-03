Publicidad
Policiales > En Iglesia

El hombre hallado en una acequia fue asesinado: sospechan de un familiar

Tras las pericias, se confirmó que el hombre encontrado en una acequia fue asesinado y un familiar es sospechoso.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Víctima apareció en una acequia de Bella Vista con herida mortal.

Un hombre fue encontrado sin vida en horas de la noche del martes, en una acequia ubicada en Bella Vista, Iglesia. Aunque la escena fue investigada inicialmente como una "muerte dudosa," las pesquisas confirmaron que se trataba de un crimen.

La víctima fue rápidamente identificada como Leónidas Ángel Fonseca. Las primeras informaciones revelaron que presentaba una grave herida cortopunzante en el pecho.

Ante la confirmación del homicidio, los investigadores actuaron velozmente, logrando la detención de un principal sospechoso: un primo de la víctima, quien también lleva el apellido Fonseca. Los testimonios indicaban que entre Leónidas Ángel Fonseca y su primo existían problemas que se arrastraban desde hacía larga data.

