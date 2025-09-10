Personal del Comando Sur capturó al joven en el Barrio Pocito Norte, luego de que su cuñada denunciara el robo del teléfono. El hecho derivó en el hallazgo de estupefacientes y dinero en efectivo y un problema de pareja.

Un insólito hecho se registró en Pocito cuando un joven, tras una fuerte discusión de pareja, robó un celular, fue detenido por la Policía y en el procedimiento le incautaron droga y una importante suma de dinero en efectivo. La particular situación que se desencadenó con el hurto del teléfono, terminó con el sujeto imputado por robo y por tenencia y venta de estupefacientes, con la intervención de la Justicia ordinaria y la federal.

La droga secuestrada que se encontraba en la riñonera junto al dinero.

Todo comenzó cuando personal policial del Comando Sur, que patrullaba en prevención del delito por el interior del Barrio Pocito Norte, fue alertado por una mujer sobre el robo de un celular. La denunciante señaló a un sujeto que huyó por la plaza de dicho barrio. Inmediatamente, los uniformados le dieron alcance al acusado, quien fue identificado como Kevin Amir Díaz, de 21 años.

A partir de la detención, los efectivos comenzaron a desentrañar los motivos detrás del robo. La mujer que hizo la denuncia, cuñada del acusado, explicó que Díaz y su hermana habían tenido una fuerte discusión y, al terminar, el joven se llevó el teléfono, que pertenecía a su suegra.

El teléfono robado que pertenecía a la suegra del acusado, donde descubrió los mensajes que comprometían a su novia.

En medio de la situación, el detenido expresó a viva voz: “Que me dé la droga, el 25 es mío”, en referencia a una riñonera. La mujer entregó al oficial subinspector Sebastián Muñoz y al cabo Jonathan Guevara, del Comando Radioeléctrico Sur, la riñonera en cuestión. En su interior, encontraron un total de 93 envoltorios de cocaína con un peso de 23 gramos, un envoltorio de cocaína compactada de 14 gramos, un envoltorio de marihuana de 23 gramos y $138.450 en efectivo.

El joven, al ser interrogado en el lugar, explicó el motivo por el cual se había llevado el celular. Dijo que se lo pidió prestado a su novia para entrar al baño y, una vez solo, habría descubierto mensajes comprometedores entre su pareja y otro hombre, lo que habría desatado su enojo y la discusión que derivó en el robo del aparato.

Por el robo del celular, se informó al Sistema Acusatorio y se hizo presente el doctor Mario Codorniu, quien inició el procedimiento de Flagrancia. Al mismo tiempo, y tras el hallazgo de la droga, se solicitó la presencia del Departamento de Drogas Ilegales. Una vez confirmada la existencia de los estupefacientes, se dio intervención al Juzgado Federal por la tenencia de estupefacientes. Kevin Amir Díaz quedó a disposición de la Justicia.