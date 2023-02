A casi dos semanas del accidente de tránsito que lo tuvo como protagonista, DIARIO HUARPE conversó con el actor y cantante Emiliano Voiro, quien contó cómo se encuentra su estado de salud y ánimo. En este sentido, le envió un mensaje a todos los sanjuaninos que colaboraron con él.

“En este momento no pienso mucho en el futuro, estoy enfocado en estar fuerte de cabeza y de corazón. Busco recibir todo el amor que me brindan y transformarlo en fuerzas para mí e ir paso a paso”, dijo Voiro.

Además, el artista aseguró: “Mi primer objetivo es que con urgencia puedan operarme de la cadera, porque con cada día que pasa hay más probabilidades de que haya secuelas y eso me quitaría cosas que amo, como actuar o jugar al fútbol”.

Al ser consultado sobre las movidas solidarias que se están realizando para poder ayudarlo, expresó: "Hay muchos colegas y amigos que saben que soy artista independiente, que por una elección de vida propia, muchas veces vivo al día con mis cuentas. Siempre supe que costaría, supongo que por eso han organizado estos eventos y colectas, saben que estaré parado varios meses por mis lesiones y eso detonaría mi economía".

"Mucho antes de encontrarme con mi hermana y que me cuente todo lo que sucedía en aquellas primeras horas, yo ya podía sentir una fuerza muy grande abrazándome. El amor de las personas tiene un poder insospechado, yo lo sabía desde hace mucho, pero lo que me ha sucedido esta vez me ha desbordado de amor, están teniendo gestos muy grandes para conmigo", dijo Emiliano.

Por su parte, desde el entorno familiar de Emiliano confirmaron que este viernes llegaron las prótesis necesarias para realizarle la cirugía de cadera, gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Turismo y Cultura.

A su vez, explicaron que, en teoría, esa operación la realizarían la próxima semana, según les informó el equipo médico que lo atiende en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Movidas solidarias

Los amigos de la infancia de Emi organizaron un evento de fútbol solidario, con el objetivo de recaudar fondos que puedan ayudar a solventar los gastos que se le presentan al artista.

José Tobal, uno de los organizadores, dialogó con DIARIO HUARPE y dio detalles sobre el encuentro. "La idea es realizar una jornada de partidos de fútbol en la que todos son bienvenidos. No es bajo la modalidad de torneo, ya que haremos un “mezclado” entre todos los jugadores que se presenten”.

“El evento será este sábado a las 18:30 horas en el playón deportivo del Barrio San Martín. La inscripción se realiza en el mismo lugar y el valor de la misma es a voluntad, que cada uno aporte lo que pueda”, enfatizó Tobal.

Además, explicó que habrá un sorteo entre los presentes: “Hemos conseguido grandes premios para quienes resulten ganadores. Un amigo de Emi viene desde Buenos Aires para participar y aportará una camiseta original de la Selección Argentina con las tres estrellas, también gracias a la Municipalidad de la Capital vamos a sortear una bicicleta nueva y además habrá como premio un reloj deportivo marca Samsung”.

Además, compañeros de elencos y artistas amigos de Voiro, lanzaron una colecta solidaria en la cual se pide la colaboración de $200 a través del siguiente CVU/Alias: