Un avance médico sin precedentes ha logrado revertir la leucemia en pacientes con cáncer de sangre agresivo, mediante un tratamiento que edita el ADN de las células inmunitarias del propio paciente.

Este innovador procedimiento consiste en eliminar el sistema inmunológico anterior para generar uno nuevo, capaz de combatir la enfermedad de manera efectiva. La terapia transforma los glóbulos blancos en un “fármaco vivo” que ataca el cáncer con precisión genética.

Los pacientes que participaron en el estudio eran aquellos para quienes la quimioterapia y los trasplantes de médula ósea no habían tenido éxito, quedando como única alternativa brindar cuidados paliativos. Alyssa Tapley, una adolescente de 16 años de Leicester y la primera persona en recibir este tratamiento en el Great Ormond Street Hospital, afirmó: “Realmente pensé que iba a morir y que no podría crecer y hacer todas las cosas que todo niño merece poder hacer”.

La técnica aprovecha las cuatro bases del ADN —adenina, citosina, guanina y timina— para modificar molecularmente el código genético de las células T, eliminando aquellas que causan daño y preservando las saludables sin que el tratamiento se autodestruya.

Tras un período de cuatro semanas sin detección de cáncer, a los pacientes se les realiza un trasplante de médula ósea para regenerar el sistema inmunológico. El profesor Waseem Qasim, de la UCL y Great Ormond Street, destacó que “hace unos años, esto habría sido ciencia ficción” y explicó que el proceso implica “desmantelar básicamente todo el sistema inmunológico” en un procedimiento “profundo, intensivo, muy exigente para los pacientes, pero cuando funciona, funciona muy bien”.

Paralelamente, un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla una herramienta basada en inteligencia artificial para predecir la respuesta individual a la quimioterapia. Este proyecto, liderado por Matías Pibuel, Silvina Lompardia (UBA-CONICET) y Martín Ledesma (Hospital El Cruce), busca orientar la selección del tratamiento más efectivo y evitar efectos adversos innecesarios.

Aunque aún se encuentra en fase preclínica, esta iniciativa ya fue galardonada con el Premio CRIION-Frank de Investigación en Biomedicina. Se proyecta que la validación clínica se concrete en los próximos dos años, con una aplicación en hospitales dentro de un plazo estimado entre cinco y diez años.