Cada uno de los 15 concejales que asisten semanalmente al recinto en San Luis le cuesta al Estado $137.000.000 por año, según un informe privado elaborado por la Fundación Libertad, vinculada al oficialismo nacional. En Villa Mercedes, la cifra por edil es menor, con un costo anual de $92.000.000.

El cálculo del informe se realizó tomando los presupuestos municipales destinados a los cuerpos legislativos y dividiéndolos entre la cantidad de concejales. Aunque el método puede resultar engañoso, los datos permiten dimensionar los gastos que aún persisten en el funcionamiento del Estado.

El estudio muestra que San Luis está lejos de las ciudades con mayores gastos en concejales; en Posadas, por ejemplo, cada edil representa un costo de $1.442 millones. Sin embargo, en Villa Mercedes se destaca que la ciudad es séptima a nivel nacional en porcentaje del presupuesto destinado a su Concejo, ya que el 97,78% se destina a sueldos, mientras que el promedio nacional es de 85%.

Otro dato revelador indica que el dinero asignado al Concejo en Villa Mercedes equivale al 4,4% del presupuesto municipal, cifra relativamente alta en comparación con San Luis, donde llega al 3,8%. El informe también analiza el gasto por habitante: en San Luis, cada ciudadano paga poco más de $12.000.000 al año para mantener en funcionamiento a la Legislatura local, mientras que en Villa Mercedes el costo anual por habitante es de poco más de 8 millones.