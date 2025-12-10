Microsoft anunció una inversión histórica de US$17.500 millones en India, destinada a mejorar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y servicios en la nube del país, marcando su mayor compromiso de capital en Asia.

El director general de la empresa, Satya Nadella, realizó el anuncio tras reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi. Según Microsoft, esta inversión busca construir “infraestructura, habilidades y capacidades soberanas” para posicionar a India como una potencia en inteligencia artificial.

Publicidad

El plan financiero se extenderá a lo largo de cuatro años, desde 2026 hasta 2029, y complementa un compromiso previo de u$s3.000 millones realizado en enero de este mismo año. Uno de los proyectos centrales incluye la creación de un nuevo centro de datos de tipo “hiperescalador”, que será la mayor infraestructura de su clase en India y se espera que inicie operaciones a mediados de 2026 en la región sur-central de la nube.

Además de la infraestructura tecnológica, Microsoft destinará recursos significativos al desarrollo de capital humano, duplicando su compromiso inicial para capacitar a 20 millones de personas en India antes de 2030. Esta formación apunta a fortalecer las habilidades digitales y de inteligencia artificial en la fuerza laboral.

Publicidad

La empresa también planea integrar capacidades de IA en plataformas públicas del gobierno indio, como eShram y National Career Service (NCS), con la intención de beneficiar a más de 310 millones de trabajadores informales en el país, promoviendo una digitalización inclusiva.

Este anuncio se inscribe en un contexto global donde las grandes tecnológicas compiten por consolidar su presencia en mercados emergentes. Recientemente, Google reveló una inversión multimillonaria para establecer un centro de IA en India, lo que subraya la importancia estratégica del país en el ecosistema digital mundial.

Publicidad

Con esta iniciativa, Microsoft no solo amplía su capacidad técnica en la nube, sino que también impulsa una transformación digital profunda en India, enfocada en el acceso a tecnologías avanzadas, formación de talento y una mayor soberanía tecnológica.

En definitiva, el plan de inversión representa un paso ambicioso hacia una India más orientada a la inteligencia artificial, con efectos que impactarán tanto en el sector público como en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.