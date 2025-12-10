En un gesto que marca la mejora en las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 40 minutos con su par estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas clave como el comercio, la economía y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Durante un acto en el Palacio Planalto, Lula detalló que le pidió a Trump colaboración para detener a un empresario brasileño, señalado como el "mayor deudor" del país y vinculado al crimen organizado, quien actualmente reside en Miami, Florida. "Llamé al presidente Trump diciéndole que, si quiere enfrentar al crimen organizado, nosotros estamos a disposición. Y le envié ese mismo día la propuesta de lo que queremos hacer", afirmó el mandatario.

El empresario en cuestión, cuya identidad no fue revelada, es descrito como un "gran jefe del crimen organizado brasileño" y un importante importador de combustible fósil. Lula indicó que este individuo tiene cinco bienes incautados por la Receita Federal, el Servicio de Impuestos Federales de Brasil, y solicitó a Trump que ayude a detenerlo de manera definitiva.

Este caso estaría vinculado al grupo Refit, controlador de la refinería Manguinhos. En agosto pasado, la empresa fue investigada durante la Operación Carbono Oculto, una de las mayores acciones contra la evasión fiscal y el crimen organizado en Brasil, que movilizó cerca de 1.400 agentes. La pesquisa identificó conexiones entre empresas del sector combustibles y el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más grande del país.

Además, la Receita Federal investiga irregularidades de Refit con compañías registradas en Delaware, Estados Unidos, lo que amplía la dimensión internacional del caso. Este vínculo refuerza la importancia de la cooperación entre Brasil y Estados Unidos para combatir estas redes criminales y fiscales.

La conversación entre Lula y Trump representa un avance significativo tras meses de tensión diplomática y abre una vía para fortalecer la colaboración en materia de seguridad y justicia entre ambos países.