Durante diciembre de 2025, más de cinco millones de jubilados y pensionados afiliados al Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) podrán acceder a dos beneficios gratuitos clave: anteojos y equipamiento especial para personas con movilidad reducida.

Este programa integral tiene como objetivo principal aliviar los gastos de los beneficiarios y garantizar el acceso a insumos esenciales para su salud y bienestar. Para obtenerlos, los afiliados requieren una receta médica y pueden realizar la gestión tanto de forma presencial como a través de la plataforma web del PAMI.

Los beneficiarios, sus familiares o apoderados pueden tramitar estos beneficios, y en ciertos casos, el médico puede generar directamente una Orden Médica Electrónica (OME), lo que simplifica el proceso al no requerir trámites adicionales por parte del afiliado.

En cuanto a los anteojos, PAMI cubre el 100% del costo del armazón y los cristales según la prescripción del oftalmólogo, cuya receta tiene una validez de 150 días, facilitando así el acceso a lentes adecuados para cada paciente.

Además, el programa incluye la entrega sin cargo de diversos elementos de apoyo para personas con movilidad reducida o que necesitan cuidados especiales, ampliando la cobertura para mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados.

Para realizar el trámite, el afiliado puede ingresar a la página web oficial de PAMI o acudir a una agencia con turno previo. En caso de que el médico haya emitido la OME, la gestión se automatiza y no es necesaria ninguna acción adicional por parte del usuario.