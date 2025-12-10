Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, finalizó su primera temporada con Ferrari en 2025, un año lleno de desafíos tanto dentro como fuera de la pista. A pesar de que los resultados en carrera no alcanzaron las expectativas, el piloto británico logró consolidar una fortuna que supera los 450 millones de dólares.

Desde su debut en la máxima categoría en 2007 con McLaren, Hamilton ha construido una carrera brillante. Consiguió su primer título mundial en 2008, convirtiéndose en el piloto más joven en lograrlo, y luego se consolidó en Mercedes desde 2013 hasta 2024, donde obtuvo seis campeonatos más, igualando el récord de Michael Schumacher. Además, ha sido reconocido por su activismo en temas sociales y medioambientales, lo que amplió su influencia más allá del automovilismo.

En 2025, su incorporación a Ferrari supuso un giro importante en su trayectoria. Sin embargo, el monoplaza SF-25 presentó limitaciones técnicas que afectaron su rendimiento durante toda la temporada. En carreras cruciales como Imola, Austria y Silverstone, Hamilton tuvo oportunidades para subir al podio, pero no logró concretarlas. En el Gran Premio de Las Vegas, un episodio emblemático, terminó 19° en la clasificación y octavo en la carrera, un resultado inédito para Ferrari desde 2009. “Lo he intentado todo, dentro y fuera del coche. No mejora”, declaró reflejando su frustración.

Mientras su compañero Charles Leclerc sumó siete podios, Hamilton quedó relegado en la mayoría de las pruebas, lo que generó incertidumbre sobre su futuro en la Fórmula 1. No obstante, su salario base en Ferrari alcanzó los 60 millones de dólares anuales, y sumando patrocinios y negocios, sus ingresos totales superaron los 100 millones de dólares durante el año.

Además de su salario, Hamilton posee una valiosa colección de propiedades y vehículos de lujo. Entre sus bienes destaca una mansión en Kensington, Londres, valorada en 25 millones de dólares, junto con apartamentos en Suiza y Mónaco, y una finca en Colorado. Su colección automotriz incluye autos clásicos y exclusivos, como un McLaren F1 de 1995 valorado en 20 millones de dólares y una Ferrari LaFerrari Aperta, tasada en 4,1 millones.

Fuera de las pistas, Hamilton ha diversificado sus inversiones. Participa en el equipo X44 de la serie Extreme E, forma parte del grupo propietario de los Denver Broncos en la NFL, y lanzó una línea de moda junto a Tommy Hilfiger. Su compromiso con causas sociales, especialmente en igualdad racial y sostenibilidad ambiental, sigue siendo un pilar fundamental en su carrera.

Con más de dos décadas en la Fórmula 1, Hamilton se mantiene como una figura emblemática del deporte, no solo por sus logros deportivos, sino también por su influencia en otros ámbitos y su capacidad para generar un impacto económico y social significativo.