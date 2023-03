¡Destrozada! Ailín Pérez, furiosa tras cancelarse su pelea en UFC

El pasado fin de semana, Ailín Pérez (7-2 MMA, 0-1 UFC) debía enfrentarse con Hailey Cowan (7-2 MMA, 0-0 UFC). Esto se iba a llevar a cabo en la jaula del UFC Vegas 70. La peso gallo argentina pasó por un campo de entrenamiento completo para viajar a Las Vegas, cumpliendo todo lo que se debía realizar previamente al encuentro. Sin embargo, llegó una mala noticia para "Fiona" que la desanimó totalmente: se canceló su combate.

Ailín Pérez entrenó muy duro durante mucho tiempo y se mostró en peso con un corte muy exitoso. No obstante, horas antes de la pelea le comunicaron desde UFC que no se iba a llevar a cabo el encuentro, debido a que su rival, Hailey Cowan, se vio obligada a retirarse por enfermedad. Al suspenderse a última hora, no pudieron buscar un nuevo rival, por lo que continúan con la idea de darle una nueva fecha a la argentina.

En diálogo con MMA Junkie en español, Ailín Pérez comentó: "Cuando recibí la noticia de que no estaba peleando, me sentí amargado y muy triste. No tuve la sensación durante la semana de que esta pelea no estaba ocurriendo. La vi muy segura, me crucé con ella en entrenamientos, y se veía bien, se veía lúcida. También me contactaron para hacer una entrevista para reaccionar a sus comentarios, y eso fue extraño porque ella decía que iba a ser una pelea fácil y sangrienta. La esperé en el pesaje para enfrentarla y mirarla a los ojos, y nunca apareció".

Enojo de Ailín Pérez

Luego, agregó: "Lo más duro de todo esto fue la distancia que tengo con mi hijo. Estoy aquí por un futuro. Quiero ser campeón de UFC y lo seré, pero también estoy aquí para darle a mi hijo un mejor futuro. Ambas cosas van de la mano. Primero, quiero poder traerlo a los Estados Unidos y que viva conmigo. Pero la economía aquí es diferente, y yo vengo de un país que está en una situación diferente, y aquí es muy caro. Así que necesito hacer el doble de sacrificio. La parte más difícil fue dejar a mi hijo atrás. Salí en diciembre y ya casi es marzo".

"Así que sí, tuve que gastar mucho dinero porque Estados Unidos no es barato, ni siquiera en el día a día. No estuve con mi hijo en Año Nuevo. No estoy allí por la noche para hacerle compañía, y sólo tiene cinco años. Acababa de empezar el jardín de infantes y me perdí sus primeros días en el jardín de infantes. Me perdí sus torneos de fútbol y tenía muchas ganas de estar allí. Juega de portero en un equipo. Eso me duele mucho. Como madre, valoro esas cosas. Con mucho, el mayor sacrificio es estar lejos de mi hijo", sentenció Ailín Pérez.