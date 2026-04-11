Dos hombres fueron aprehendidos en la madrugada de este viernes en Capital, en el marco de una causa por encubrimiento que se tramitó bajo el sistema de Flagrancia. El procedimiento se inició alrededor de las 2 de la madrugada, cuando efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y detectaron una situación sospechosa que derivó en el secuestro de diversos elementos.

Personal de Motorizada N°1, integrado por el cabo Enzo Ledesma y el agente Jonathan Tejada, advirtieron la presencia de objetos en un cañaveral mientras circulaban por calle Chacabuco al sur de República del Líbano. Allí observaron gran cantidad de rollos de cables, lo que motivó una inspección más detallada del lugar.

De acuerdo a la cantidad de cable secuestrado, el daño causado es de consideración.

A partir de esa intervención, los uniformados realizaron recorridas en la zona y lograron la aprehensión de dos sujetos en la intersección de calles Rogelio Cerdera y Sarmiento. Los detenidos fueron identificados como Gabriel Ernesto Lucero, de 38 años, domiciliado en el barrio Cipolletti, en el departamento Chimbas, y Maximiliano Emanuel Cerroría, de 21 años, con domicilio en Villa 1° de Mayo, también en Chimbas.

Según la información oficial, ambos quedaron vinculados a una causa caratulada como encubrimiento, con intervención del sistema de Flagrancia bajo el legajo N° 41/26. La investigación se centró en determinar el origen de los elementos que llevaban consigo al momento de la aprehensión.

Investigan quien resultó damnificado con el robo de las prendas de vestir.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos mochilas de color negro que contenían diversos objetos. Entre ellos, se detallaron un par de zapatillas marca Under de color negro, otro par de zapatillas negro y gris, un cable de guitarra, dos paquetes de cuerdas de guitarra, un pantalón de buzo azul, un parlante portátil marca Kanji, una remera celeste, una remera blanca, un bóxer azul y naranja, dos chombas grises, un pantalón gris, un par de soquetes y una remera de piqué multicolor.

Los investigadores procuraron establecer la relación entre los elementos secuestrados y la presunta maniobra delictiva. Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia interviniente. En tanto, los elementos recuperados fueron incorporados como prueba en la causa, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.