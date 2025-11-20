Un hombre que permanecía prófugo desde hacía siete meses por un importante robo en el departamento 25 de Mayo fue finalmente detenido por la Brigada de Investigaciones Este. Se trata de Carlos Farias, conocido como “El Loquillo”, quien fue identificado y aprehendido en plena vía pública en la zona de Santa Rosa, donde se escondía para evitar ser capturado.

El hecho que lo tenía en la mira de la Justicia ocurrió en abril de 2024, cuando el propietario de un kiosco ubicado en la plaza departamental de 25 de Mayo, Cristian Vera, cerró su local al finalizar la jornada. Durante la madrugada, y según determinó la investigación, Farias habría forzado una ventana metálica para ingresar al comercio y llevarse una importante cantidad de mercadería.

Publicidad

Entre lo sustraído se contabilizaron más de 50 cajas de cigarrillos, además de golosinas y otros productos que el comerciante descubrió faltantes al regresar a su negocio. Tras la denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos del presunto ladrón y tomaron conocimiento de que era visto en los alrededores intentando vender la mercadería robada, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Con estos elementos, la fiscalía actuante, perteneciente a la UFI Delitos Contra la Propiedad, solicitó su captura. Desde entonces, “El Loquillo” permaneció evadido, hasta que este jueves fue interceptado por personal policial.

Publicidad

Tras su detención, Farias fue trasladado a la Comisaría 10°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra. Desde la Brigada destacaron que la aprehensión se logró luego de varios meses de tareas investigativas y seguimiento en distintos puntos del departamento.