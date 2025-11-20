La siesta sanjuanina se vio interrumpida este miércoles por un fuerte temblor que fue registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Según el informe oficial, el movimiento alcanzó una magnitud de 4,1°.

El organismo detalló que el sismo tuvo su epicentro a 46 kilómetros al noroeste de la Ciudad de San Juan y a 52 kilómetros al este del departamento de Calingasta. Además, precisó que la profundidad del evento fue de 97 kilómetros.

De acuerdo con los primeros datos oficiales, no se reportaron daños materiales ni incidentes vinculados al movimiento telúrico.