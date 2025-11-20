Un hombre de 53 años fue detenido en Chimbas tras ser sorprendido saliendo de dos viviendas con elementos robados. El detenido, identificado como Gustavo Armando Herrera, había sustraído caños de PVC, cables de alta tensión y una mochila con cable de trifásica, según detallaron fuentes policiales.

Los damnificados alertaron al 911 luego de observar al hombre retirándose de sus hogares con los objetos en la mano. Gracias al aviso inmediato, personal policial llegó rápidamente al lugar y aprehendió a Herrera, logrando recuperar parte del botín sustraído.

Los episodios ocurrieron en el Barrio Santa María y en el Barrio Los Nevados, donde Herrera habría ingresado sin autorización y aprovechado la ausencia de los moradores para cometer los robos.

El sospechoso quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputado por hurto en grado de tentativa y violación de domicilio. En las próximas horas será sometido al proceso judicial correspondiente mientras continúa la recolección de pruebas.