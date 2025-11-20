Durante el acto de proclamación y entrega de diplomas realizado este jueves 20 de noviembre en la Legislatura Provincial, Carlos Jaime, actual legislador del bloque Producción y Trabajo, tuvo su primer contacto con la prensa luego de confirmarse que asumirá la banca a diputado nacional electo que había obtenido Fabián Martín y que dejara vacante para seguir en la Vicegobernación.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Jaime explicó: “Lo hablé con el gobernador. La decisión fue de él. Consideró que Fabián Martín se mantenga en la provincia, a cargo del Poder Legislativo. Fabián ha desarrollado un papel muy importante en estos dos años de gestión y ha logrado consensos para sacar leyes que hacían falta para el gobierno. Hay que resaltar el papel del vicegobernador y en eso es que yo asumo como diputado nacional porque era parte de la lista”.

Además, en el acto estarán presentes los demás diputados nacionales electos. La primera banca fue obtenida por Cristian Andino, candidato del Frente Fuerza San Juan, mientras que la tercera quedó en manos de Abel Chiconi, representante de La Libertad Avanza.

El rol que anticipa Jaime en la Cámara Baja

Al referirse a su futura tarea legislativa, el diputado electo señaló que mantendrá la misma línea planteada durante la campaña: “Todo lo que sea bueno para San Juan y que implique leyes nacionales lo vamos a acompañar. Y aquellas cosas que consideremos que no, por supuesto que no las vamos a apoyar. Es simple”, afirmó.

Además, destacó que se aproxima una etapa intensa en el Congreso: “Se vienen momentos de mucho trabajo legislativo, con reformas muy importantes a nivel nacional. Seguramente los próximos meses serán de un trabajo arduo”, sostuvo.