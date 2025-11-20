Una joven de 26 años fue detenida en pleno centro de la ciudad de San Juan tras ser sorprendida con un teléfono celular robado durante un intento de arrebato. La mujer, identificada como Laura Elizabeth Soria, quedó aprehendida luego de recibir el dispositivo de manos de un hombre que huyó rápidamente del lugar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paraná y Prolongación Rioja, donde personal policial había sido alertado minutos antes por un arrebato a una mujer de 38 años. Al llegar, los efectivos observaron a Soria con el teléfono sustraído, que fue inmediatamente recuperado.

La víctima reconoció el dispositivo como propio y la policía procedió a la detención de la sospechosa, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputada por hurto simple en grado de tentativa. En las próximas horas será sometida al proceso judicial correspondiente, mientras continúa la búsqueda del hombre que participó en el hecho.