Detuvieron a una mujer de 26 años tras robarse un celular en el centro sanjuanino

Laura Elizabeth Soria, de 26 años, fue detenida tras recibir un teléfono sustraído por un hombre que escapó del lugar. El hecho ocurrió en Paraná y Prolongación Rioja.

POR REDACCIÓN

20 de noviembre de 2025
La víctima recuperó su celular tras el arrebato de la mujer de 26 años. (Foto gentileza Policía de San Juan)

Una joven de 26 años fue detenida en pleno centro de la ciudad de San Juan tras ser sorprendida con un teléfono celular robado durante un intento de arrebato. La mujer, identificada como Laura Elizabeth Soria, quedó aprehendida luego de recibir el dispositivo de manos de un hombre que huyó rápidamente del lugar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Paraná y Prolongación Rioja, donde personal policial había sido alertado minutos antes por un arrebato a una mujer de 38 años. Al llegar, los efectivos observaron a Soria con el teléfono sustraído, que fue inmediatamente recuperado.

La víctima reconoció el dispositivo como propio y la policía procedió a la detención de la sospechosa, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia, imputada por hurto simple en grado de tentativa. En las próximas horas será sometida al proceso judicial correspondiente, mientras continúa la búsqueda del hombre que participó en el hecho.

