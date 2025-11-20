Honda oficializó el regreso de la WR-V al mercado argentino, con un modelo renovado que llegará en enero de 2026. La empresa japonesa destacó que esta SUV compacta se ubicará como la alternativa más económica dentro de su gama local, posicionándose por debajo de la HR-V.

Producida en la planta brasileña de Itirapina, la WR-V fue diseñada para quienes buscan un vehículo práctico y eficiente para el uso cotidiano, con un estilo aventurero que combina confort urbano y capacidad para caminos fuera de la rutina. La marca reafirma su compromiso con la calidad, seguridad, innovación y tecnología en Argentina.

Publicidad

En cuanto a motorización, el modelo destinado al mercado argentino contará con un motor naftero 1.5 litros que entrega 121 CV y 145 Nm. Estará equipado con una caja automática CVT y levas en el volante para simular cambios de marcha. Sus dimensiones son 4,30 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,60 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,60 metros. El baúl presenta una capacidad de 458 litros, destacándose entre los más amplios en su segmento.

En materia de seguridad, la WR-V incorporará seis airbags, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, cámara trasera con tres ángulos y sensores traseros. Además, integrará el paquete Honda Sensing, que incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, asistencias de mantenimiento de carril, alerta de salida y luces altas automáticas.

Publicidad

Con este equipamiento, Honda apunta a posicionar la WR-V como una de las SUV compactas más completas y competitivas del mercado argentino, ofreciendo una propuesta accesible sin resignar tecnología ni seguridad.