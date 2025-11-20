El empresario Elon Musk adelantó que la humanidad está por entrar en una época dominada por la inteligencia artificial (IA) y la robótica, donde el trabajo tradicional dejará de ser una obligación y el dinero perderá importancia. Estas declaraciones se realizaron en el Foro de Inversión Estados Unidos–Arabia Saudita, celebrado en Washington DC.

Musk explicó que en un plazo de 10 a 20 años la combinación de IA avanzada y robots humanoides modificará profundamente la economía global, disminuyendo la necesidad de empleo convencional y permitiendo que las personas se dediquen a actividades voluntarias.

En ese contexto, anunció que xAI colaborará con la empresa saudí Humain AI para construir un centro de datos con una capacidad de 500 megavatios, que utilizará chips de última generación suministrados por Nvidia. Además, Musk afirmó que los robots humanoides serán "el mayor producto de la historia, más grande que los teléfonos móviles" y prevé que cada hogar querrá tener uno o varios de estos dispositivos.

El príncipe heredero Mohammed bin Salman destacó la importancia de la alianza estratégica entre Arabia Saudita y Estados Unidos, subrayando su papel en la transición desde una economía basada en la energía hacia una "era de inteligencia", en la que la IA y la robótica serán los motores fundamentales del crecimiento y el desarrollo.

Por su parte, Jensen Huang, CEO de Nvidia, ofreció una perspectiva más matizada al afirmar que “todos los trabajos serán diferentes. Muchas tareas arduas o repetitivas serán más sencillas, lo que nos hará más productivos”. Huang agregó que, con más tiempo y recursos creativos, la humanidad podría estar incluso “más ocupada”, pero en actividades estratégicas y creativas.

Asimismo, Huang destacó el avance en la computación acelerada, señalando que hace seis años el 90% de los supercomputadores utilizaban CPUs, mientras que hoy esa cifra es inferior al 15%. Para él, esta evolución, impulsada por la inteligencia artificial generativa y los sistemas de recomendación, marca el inicio de una nueva era digital.

El encuentro concluyó con una visión compartida: la cooperación tecnológica entre Estados Unidos y Arabia Saudita busca generar nuevas oportunidades económicas, fomentar empleos calificados y establecer las bases para un futuro más innovador y próspero para la humanidad.