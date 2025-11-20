Las fuertes ráfagas de viento que desde la tarde de este jueves azotan a gran parte de San Juan obligaron a las autoridades del Gobierno provincial y de la organización de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) a tomar una medida preventiva: la suspensión de la feria. La decisión responde a razones estrictamente de seguridad, dado que las estructuras montadas en la zona de stands y espacios temáticos podrían verse afectadas por la intensidad del viento Zonda.

En un comunicado oficial, informaron que se reprograma la primera jornada que es este jueves, y quedará dispuesta de la siguiente manera:

El espectáculo central en el Velódromo Vicente Chancay comenzará a 21 horas.

El show central del Estadio del Bicentenario comenzará a partir de las 21,30 horas

Se suspenden todas las actividades de la Feria de esta jornada incluidos patios de comidas y espectáculos locales.

En cuánto al show central se mantendría el cronograma previsto, el primero en subir al escenario será La Banda de Carlitos, uno de los grupos más emblemáticos del cuarteto cordobés, que llegará a San Juan con un repertorio pensado para hacer bailar a toda la multitud. Luego será el turno de Eugenia Quevedo, una de las voces femeninas más destacadas del género, conocida por su impronta potente y su estilo inconfundible. Su presencia se espera con gran expectativa por parte de los fanáticos.

Más tarde, la fiesta continuará con Sabroso, el grupo de larga trayectoria que supo ganarse un lugar entre los clásicos del cuarteto. Con décadas de carrera, la banda promete un recorrido por sus grandes éxitos, combinando nostalgia y un sonido característico que ha trascendido generaciones.

El cierre de la noche estará a cargo de Q´lokura, la banda sensación que en muy poco tiempo logró conquistar al público más joven. Con un estilo moderno, ritmo acelerado y un carisma que arrastra multitudes, el grupo cordobés garantiza un final vibrante para una jornada atravesada por imprevistos pero sostenida por la pasión musical. Por lo pronto, se prevé que la feria reabra al público el viernes.