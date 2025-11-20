A menos de dos semanas de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz tomó su primera decisión política de alto impacto: destituyó al ministro de Justicia Freddy Vidovic luego de que saliera a la luz una condena penal que el funcionario había intentado ocultar. Vidovic, que juró el cargo el 9 de noviembre, había sido sentenciado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, exasesor del expresidente Ollanta Humala.

El caso generó un fuerte escándalo político en La Paz, ya que Belaúnde (capturado en Bolivia hace una década y extraditado a Perú por corrupción) había intentado fugar del país, y Vidovic era uno de sus abogados señalados de colaborar en ese intento.

Publicidad

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó el miércoles la existencia de la sentencia, señalando que el exfuncionario “no podía ejercer cargo público” debido a sus antecedentes. Horas más tarde, el presidente Paz firmó el decreto que oficializó su salida y designó a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia.

Antes de conocerse su destitución, Vidovic admitió en redes sociales que había sido condenado, aunque afirmó que en aquel proceso sufrió “secuestro y tortura” y que la sentencia estaba “viciada de nulidad”. Sin embargo, las autoridades no brindaron detalles sobre si llegó a cumplir la pena impuesta.

Publicidad

La destitución marca el primer remezón interno del gobierno de Paz, que asumió el 8 de noviembre tras poner fin a dos décadas de administración de izquierda en Bolivia.