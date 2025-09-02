La Justicia ordenó el arresto domiciliario para una de las hijas del exfinancista nazi Friedrich Kadgien y su esposo en Mar del Plata, en el marco de la investigación que intenta dar con la obra "Retrato de una dama", robada por los nazis. A pesar de los cuatro allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad, el cuadro sigue sin aparecer, y la pareja fue notificada del arresto domiciliario por 72 horas, acusada de entorpecer la investigación.

Los procedimientos judiciales se llevaron a cabo en varios domicilios de Mar del Plata, específicamente buscando una pintura sustraída a un coleccionista judío de Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los allanamientos tuvo lugar en la casa de la hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien (quien se ocultó en Argentina tras el conflicto bélico) y su pareja. El resto de las tareas se realizaron en distintos inmuebles vinculados con la familia Kadgien, incluyendo uno en el barrio Parque Luro, otro en La Florida y un departamento en el centro de Mar del Plata.

Pese a que la mujer aseguró que pondría la obra a disposición de la Justicia Civil, hasta el momento el cuadro buscado no fue encontrado ni entregado en sede judicial. En un primer allanamiento, realizado el 26 de agosto en la casa de Patricia Kadgien, la policía había secuestrado una carabina, un revólver calibre 32, además de algunas imágenes pictóricas y teléfonos celulares, pero la presunta pintura de Ghislandi no estaba en el lugar; en la pared donde aparecía colgada en fotos de inmobiliaria se hallaba un tapiz. En el marco de un operativo desarrollado en la casa de la hermana de la mujer investigada, se secuestraron dos cuadros que, según expertos en Artes Visuales, podrían ser del siglo XIX, junto con dibujos y grabados varios. Estas obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial.

La pintura que se busca, que se sospecha es el "Retrato de una dama" del pintor italiano Giuseppe Ghislandi, fue robada a Jacques Goudstikker, un coleccionista judío de Ámsterdam. Los herederos de Goudstikker anunciaron que reclamarán la devolución de la obra. El padre de la detenida, Friedrich Kadgien, fue un miembro de las SS y mano derecha de Hermann Göring, siendo responsable de los Planes Cuatrienales para financiar la industria bélica alemana. Era conocido como "el mago de las finanzas" del nazismo y se cree que fue clave en la extorsión a comerciantes de diamantes judíos en Ámsterdam.

Tras la guerra, Kadgien huyó a Suiza, donde fue interrogado por agentes estadounidenses que lo describieron como "una serpiente de la más baja calaña", aunque nunca fue arrestado. A principios de los años 50, se trasladó a Brasil y finalmente a la Argentina, donde fundó una empresa, vivió sin ser interrogado por su pasado y formó una familia, falleciendo en 1978. La causa judicial en Mar del Plata comenzó tras una denuncia por encubrimiento de contrabando, con la intervención del fiscal Carlos Martínez, a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mar del Plata y la Oficina de Delitos Sencillos de la Justicia Federal, y el juez de Garantías Santiago Inchausti.