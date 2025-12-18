La bodega líder en elaboración y exportación de vinos en Argentina, Bodegas Trapiche, celebra un nuevo reconocimiento internacional. Uno de sus vinos fue incluido en el Top 100 Wines of the World 2025, el ranking elaborado por el crítico estadounidense James Suckling, uno de los más influyentes del mundo del vino.

Esta distinción reafirma la posición de Bodegas Trapiche y particularmente de su línea Iscay como una de las etiquetas más prestigiosas de la bodega, fruto de una búsqueda constante por combinar arte, innovación y el mejor terroir mendocino.

Trapiche Iscay Malbec – Cabernet Franc 2022 se elabora con uvas provenientes de viñedos seleccionados de las zonas altas del Valle de Uco. Su paso por barricas de roble francés aporta complejidad aromática, taninos finos y un final persistente.

Bodega Trapiche es una marca reconocida en todo el mundo a través de sus vinos que tienen presencia en más de 80 países de los cinco continentes. Otra de sus etiquetas emblemáticas es Trapiche Reserva, una de las marcas de la industria del vino más reconocidas a nivel global gracias a sus ventas en los mercados más competitivos.

Además, Bodega Trapiche comercializa en la Argentina y en otros países otras exitosas etiquetas como Trapiche Medalla, los Terroir Series, Ambrosia, Colleto y Laborde, y los reconocidos Trapiche Puro e Impuro.

Con esta nueva distinción, Bodega Trapiche reafirma su compromiso con la excelencia enológica y la innovación, pilares que la han convertido en una de las bodegas argentinas más reconocidas a nivel global.

Marcelo Belmonte, Director de Viticultura y Enología del Grupo Peñaflor, destacó que Iscay representa la unión entre dos variedades emblemáticas, el Malbec y el Cabernet Franc, en una perfecta expresión de equilibrio, elegancia y profundidad.