Diciembre es sinónimo de encuentros, celebraciones y mesas abundantes. Cenas laborales, reuniones con amigos, Navidad y Año Nuevo se encadenan en pocas semanas, y el organismo muchas veces no logra recuperarse entre una comida y otra. Las consecuencias suelen aparecer al día siguiente: pesadez, hinchazón, cansancio y malestar general. Ante este escenario, Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina, visitó Yo Te Invito (que se emite por HUARPE TV y por Kick) y destacó el rol de algunas plantas medicinales para acompañar al cuerpo durante las fiestas.

Según explicó Cáceres, estos síntomas no se limitan solo al sistema digestivo. “El intestino no es únicamente un órgano de digestión, tiene millones de neuronas y funciona como un segundo cerebro”, señaló. A través del sistema nervioso entérico, regula procesos vinculados a la digestión, la inmunidad y el estado de ánimo.

Uno de los datos más relevantes es que entre el 80% y el 90% de la serotonina, neurotransmisor asociado al bienestar, se produce en el intestino. “Cuando hay inflamación intestinal pueden aparecer apatía, ansiedad o fatiga, incluso sin una causa emocional clara”, explicó la especialista.

Durante las fiestas, el consumo elevado de harinas, grasas, alcohol y alimentos ultraprocesados, sumado al estrés social y emocional, genera un desequilibrio en la microbiota intestinal. “Cada persona tiene una microbiota única, pero estos excesos pueden alterarla en pocas horas”, indicó Cáceres. Ese desbalance impacta también en el sistema inmune, ya que cerca del 70% de las defensas se concentran en el intestino.

El hígado es otro de los órganos más exigidos en esta etapa. El alcohol y las comidas pesadas requieren varias horas para ser metabolizadas. En algunos casos, las enzimas hepáticas recién logran normalizarse hasta 48 horas después. “No es algo que se resuelva de un día para el otro”, aclaró.

Ante este escenario, la especialista destacó el rol de algunas plantas medicinales como complemento. Entre las más utilizadas mencionó el boldo, el diente de león, el cardo mariano y la alcachofa, que ayudan a estimular la producción de bilis y la función hepática. Para el intestino, recomendó infusiones de manzanilla, hinojo, anís, menta y llantén, especialmente frente a la hinchazón y los gases.

Además, señaló la importancia de hábitos simples para favorecer la digestión: limpiar la lengua por la mañana, beber agua tibia con limón, realizar caminatas cortas después de las comidas, masticar despacio y elegir cenas livianas. “La digestión empieza en la boca y también depende del estado de calma con el que comemos”, remarcó.

Finalmente, Cáceres subrayó que el objetivo no es restringir de forma extrema, sino acompañar al cuerpo para que recupere su equilibrio. “Entender cómo funciona el intestino permite tomar decisiones más conscientes y cuidar la salud durante una época de muchos excesos”, concluyó.