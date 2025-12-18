La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó que durante las fiestas de fin de año se implementará un horario especial en las estaciones de servicio del país.

Esta medida contempla cierres nocturnos que se extenderán desde las 22 horas del 24 de diciembre hasta las 6 del 25, y desde las 22 horas del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. El objetivo es equilibrar el descanso del personal con la continuidad del servicio, especialmente para emergencias.

Publicidad

Durante estos horarios, se mantendrán guardias mínimas activas, destinadas exclusivamente a vehículos de servicios esenciales como ambulancias, bomberos, policía y otros organismos de asistencia pública. Así se garantiza la movilidad y la atención en situaciones urgentes.

CECHA recomendó a los conductores planificar sus cargas de combustible con anticipación y completar el tanques antes de las 22 horas en las fechas mencionadas, para evitar inconvenientes y asegurar la movilidad durante las celebraciones.

Publicidad

Estas disposiciones se encuentran en línea con los convenios colectivos del sector y buscan ofrecer un servicio responsable que contemple tanto el descanso del personal como la atención de emergencias en momentos clave del calendario festivo.