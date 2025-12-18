En noviembre de 2025, la industria manufacturera argentina experimentó una caída interanual del 6,1%, marcando su peor desempeño en 16 meses, según informó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

El sector automotriz fue uno de los más afectados, con una fuerte contracción en la producción de vehículos, una disminución en las ventas y los patentamientos, además de una nueva reducción en las exportaciones, especialmente hacia Brasil. La producción en los segmentos de químicos y plásticos también mostró retrocesos significativos, destacándose la caída en agroquímicos, jabones, detergentes y neumáticos.

Por otro lado, algunos sectores lograron avances. La fabricación de minerales no metálicos y el de alimentos y bebidas registraron incrementos, aunque dentro de este último se observaron bajas en carnes y bebidas. En términos mensuales y desestacionalizados, la industria mostró una mejora modesta del 0,4% respecto a octubre.

Al analizar el acumulado del año, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL indica un retroceso del 0,5% en 2025, cuando resta apenas un mes para finalizar el año. Por sectores, los descensos más profundos se dieron en insumos químicos y plásticos (-9,5%), papel y celulosa (-5,2%) y metalmecánica (-3,1%). En contraste, minerales no metálicos (+6,5%), alimentos y bebidas (+3,3%) y petróleo procesado (+3,1%) mostraron aumentos.

La entidad prevé que la industria argentina registrará en 2025 su tercer año consecutivo de caída, aunque para 2026 se espera una recuperación con comportamientos diversos según el sector.

Además, el informe destaca que la industria ajustó el empleo en paralelo a la caída de actividad, aunque con algunos rebotes momentáneos. El uso de la capacidad instalada se ubicó en el 61% en octubre, con sectores como el textil operando por debajo del 35%.