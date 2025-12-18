Momentos de preocupación se viven en el departamento Ullum tras la denuncia por la desaparición de una joven de 18 años que no regresó a su domicilio luego de dirigirse a la escuela. La presentación fue realizada por su madre, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo de búsqueda y rescate.

Según consta en la denuncia policial, la mujer, de apellido Saavedra y 38 años, informó que su hija salió de la vivienda ubicada en el barrio Dique 1, manzana B, casa 21, alrededor de las 10:30 de este miércoles, con destino a la EPET N.º 9, situada dentro del mismo barrio. Desde ese momento, la joven no volvió a su casa ni se comunicó con su familia.

La madre manifestó además que, al revisar las redes sociales de su hija, detectó una publicación en Facebook en la que la joven habría acordado encontrarse con un joven identificado únicamente con el apellido Cortez, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus del departamento Capital. Este dato fue aportado a la investigación como una posible línea a seguir.

Al momento de ausentarse, la joven vestía una calza negra con puntos y círculos blancos, una remera negra de mangas cortas con líneas amarillas fluorescentes y zapatillas deportivas negras, según detalló la denunciante.

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Alejandro Díaz, de la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), dispuso la recepción formal de la denuncia y dio aviso inmediato al área de Búsqueda y Rescate para intensificar las tareas destinadas a dar con el paradero de la joven.

Desde las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información relevante se comunique de inmediato con el 911 o con la dependencia policial más cercana, mientras continúa el operativo de localización.