Un violento siniestro vial se produjo cerca de las 21 de este miércoles en la intersección de avenida Libertador General San Martín y Circunvalación, en Capital, donde un automóvil chocó contra un móvil de Canal 13 de San Juan. Como consecuencia, un periodista resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Rawson.

Hubo que forzar la puerta del lado del acompañante para asistir al herido.

El hecho involucró a un Fiat Argo perteneciente al medio televisivo y a una Renault Duster. El móvil era conducido por Rodolfo Soler, camarógrafo del canal, quien circulaba de oeste a este por el carril norte de avenida Libertador. En el asiento del acompañante viajaba el periodista Pablo Godoy.

Según las primeras informaciones, la Renault Duster, al mando de una mujer que iba acompañada por su hijo menor de edad, intentó atravesar Libertador de sur a norte por el lateral de Circunvalación, en un intento por ganarle el paso al Fiat Argo, y terminó impactándolo en la puerta delantera derecha.

Producto del choque, Pablo Godoy recibió el impacto de lleno en su costado derecho y manifestó fuertes dolores en la parrilla costal. Una ambulancia de Fénix Salud acudió al lugar y, tras asistirlo, los profesionales decidieron trasladarlo a la guardia del Hospital Rawson para una evaluación médica más exhaustiva.

El periodista Pablo Godoy se encontraba adentro del auto acusando dolores por el choque.

En tanto, la conductora de la Duster y el menor no presentaron lesiones. Ambos quedaron a disposición del personal de la Comisaría 4ª, que intervino en el lugar para realizar las actuaciones de rigor, mientras se aguardaban directivas de la UFI Delitos Especiales.

El Renault Duster tuvo que ser trasladado a un costado del carril opuesto para evitar otro siniestro vial en la avenida.

Ambos vehículos sufrieron daños materiales de consideración. Pese a la violencia del impacto, no habría heridos de gravedad. Las primeras informaciones desde el Hospital indicaban que el periodista se encontraba con suero y le iban a realizar una radiografía, por precaución, pero estaría en buen estado de salud. Por su parte Rodolfo Soler habría tenido un pico de presión arterial y también estaba siendo asistido. Se aguardaba el informe médico oficial de Godoy y Soler para determinar la carátula definitiva del hecho.