En un exitoso procedimiento desarrollado por la Policía de San Juan, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo lograron recapturar a un sujeto que permanecía en la clandestinidad desde finales del año pasado. El operativo tuvo lugar en el corazón Chimbas y permitió poner tras las rejas nuevamente a un hombre con frondoso prontuario.

Fuentes policiales informaron que el detenido es de apellido Romero, de 35 años. La aprehensión se produjo en la tarde de este miércoles 26 de marzo en las inmediaciones del Barrio La Huella. Los uniformados dependientes de la Dirección Coordinación Judicial D-5 se encontraban realizando tareas de prevención y operativos de rutina cuando divisaron al sospechoso.

Al momento de la localización y la consulta de antecedentes en la base de datos de la fuerza, saltó el alerta roja: Romero se encontraba en calidad de evadido del Servicio Penitenciario Provincial. El sujeto había logrado burlar la seguridad carcelaria en diciembre de 2025, dejando trunca una condena de 3 años de prisión efectiva por el delito de Robo Agravado.

Tras la confirmación de su identidad y estado legal, los efectivos entablaron comunicación inmediata con el Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación. Desde el magistrado se ordenó el traslado urgente del detenido para que continúe cumpliendo con el resto de su sentencia.

Romero fue derivado a la sede policial correspondiente para los trámites de rigor y, en las próximas horas, será reingresado al Penal de Chimbas, donde deberá responder no solo por su causa original, sino también por el tiempo en que permaneció fuera de la ley.