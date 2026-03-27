Javier Bardem y el motivo por el cual le dijo no a Steven Spielberg

En 2001, Javier Bardem optó por rechazar una propuesta de Steven Spielberg en un momento en que su trayectoria en Hollywood recién comenzaba a gestarse. Por aquel entonces, el cineasta estadounidense ya era una eminencia con cuatro premios Óscar y éxitos globales como Tiburón, E.T, el extraterrestre, La lista de Schindler o Salvar al soldado Ryan.

Bardem, aunque menos famoso, ya era reconocido internacionalmente tras ser nominado al Óscar por Antes que anochezca, galardón que finalmente obtuvo Russell Crowe por su labor en Gladiator, dejando atrás también a figuras como Tom Hanks, Ed Harris y Geofrey Rush.

Esta visibilidad le abrió puertas en la industria más importante del cine, pero el español mantuvo su postura de no protagonizar cintas que no le atrajeran, sin importar el peso de los nombres involucrados.

La oferta concreta de Spielberg fue el papel de Danny en la película de ciencia ficción Minority Report, estrenada en 2002 y protagonizada por Tom Cruise. El actor declinó la oportunidad principalmente por la demanda física, explicando en una entrevista con GQ que "no me veo corriendo por los tejados".

Además, la barrera del idioma fue un factor determinante en su decisión. Durante el Festival de Cine de Toronto, el intérprete confesó que "cuando conocí a Spielberg, me quedé realmente impresionado, no estaba preparado para participar en una película así".

Bardem explicó detalladamente su situación de aquel entonces señalando que "ahora puedo, porque ya he interpretado papeles de ese tipo. Pero en aquel entonces, me resultaba difícil adaptarme a una actuación en un idioma extranjero".

A pesar de afirmar humorísticamente que "mi inglés ha mejorado. Quizás no lo crean, pero ha mejorado", reconoció que en aquel momento "actuar entre Ed Harris y Michelle Pfeiffer, en inglés, requiere mucha valentía". Finalmente, el personaje que Bardem descartó fue interpretado por Colin Farrell.