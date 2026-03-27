San Martín vivió una tarde para el olvido en el Torneo Proyección. Por una nueva fecha del certamen de reservas, el conjunto de Concepción sufrió una contundente derrota por 6 a 1 ante Huracán, en un encuentro donde el local fue ampliamente superior de principio a fin.

El "Globo" impuso condiciones desde los primeros minutos y no tuvo piedad con la defensa sanjuanina. Los goles para el equipo de Parque Patricios fueron obra de Thiago Pérez, quien marcó en dos ocasiones, Santiago Medina, Tomás Uribe, Luca Babino y Nahuel Maldonado, quienes completaron la abultada cuenta.

Pese al dominio absoluto de Huracán, San Martín logró anotar el "gol del honor" a través de Rodrigo Nievas. Sin embargo, el tanto no alcanzó para maquillar un resultado que golpea anímicamente al plantel que dirige la dupla técnica verdinegra.

Con este marcador adverso, el conjunto sanjuanino quedó relegado en la tabla de posiciones de la Zona B, ubicándose actualmente en el puesto 17, con solo tres unidades. La irregularidad en el torneo ha impedido que el equipo pueda escalar posiciones en un grupo que se presenta sumamente competitivo.

Sin tiempo para lamentos, el cuerpo técnico deberá trabajar intensamente en la semana para corregir los errores defensivos que quedaron expuestos en Buenos Aires. La revancha llegará rápido, ya que por la fecha 7, San Martín recibirá en San Juan a Estudiantes de Río Cuarto.

El duelo ante los cordobeses será clave para intentar salir del fondo de la tabla y recuperar la confianza de un plantel que, hasta el momento, no ha podido encontrar su mejor versión futbolística en lo que va del semestre.