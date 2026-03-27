La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las indemnizaciones a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once al rechazar los recursos presentados por el Estado nacional y una compañía aseguradora, cerrando así una instancia clave en el proceso judicial.

La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos contra sentencias previas que ya habían reconocido el derecho a resarcimiento para heridos y familiares de fallecidos.

El fallo impacta en distintas causas iniciadas por víctimas directas del accidente y familiares, entre ellos casos de personas que resultaron heridas y de padres que reclamaron por la muerte de sus hijos en el siniestro.

La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del ferrocarril Sarmiento con alrededor de 1.200 pasajeros chocó contra los paragolpes de contención en la estación Once, dejando un saldo de 52 muertos y cerca de 800 heridos.

En instancias anteriores, la Justicia había determinado responsabilidades compartidas entre el Estado nacional, la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires, el maquinista y la aseguradora, al considerar que hubo fallas en la conducción, deficiencias en el servicio y falta de control estatal.

El Estado había intentado desligarse de esa responsabilidad, atribuyendo el hecho exclusivamente al accionar del maquinista y de la empresa, pero esos argumentos fueron rechazados en todas las instancias judiciales.

Con esta resolución, la Corte Suprema ratificó que el Estado también debe responder por los daños cuando falla el control sobre un servicio público concesionado, consolidando así el derecho de las víctimas a recibir una reparación económica.

El fallo cierra el debate en la vía civil y marca un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia tras uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia argentina reciente.