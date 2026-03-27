Gobierno desmintió falta de habilitación ambiental en ECO San Juan tras el incendio

El Gobierno provincial salió a aclarar la situación de ECO San Juan tras el incendio ocurrido en el Parque Industrial de Chimbas, luego de que surgieran dudas sobre una posible falta de habilitación ambiental. Desde la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos indicaron que la empresa se encuentra en regla bajo el esquema normativo vigente y que continúa siendo controlada por las autoridades.

“En el año 2007 la provincia adhiere a la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos, lo cual plantea cuál será el seguimiento de los generadores, los transportistas y los operadores de residuos peligrosos”, explicó a DIARIO HUARPE el subsecretario Santiago Ceballos.

En ese sentido, aclaró el cambio en los requisitos ambientales que rigen para este tipo de firmas. “Estas empresas obtienen a partir del año 2007 un certificado ambiental anual para la operación y la incineración controlada, que es lo que plantea la ley”, señaló, desmintiendo así que ECO San Juan carezca de habilitación.

Cambios en el esquema de control

Según detalló el funcionario, la implementación de este sistema reemplazó la obligación de renovar la declaración de impacto ambiental. “Tengo entendido que la empresa obtuvo su declaración de impacto al iniciar su actividad y luego debió renovarla hasta el año 2007, cuando aparece esta adhesión a la ley y se dejó de pedir esta renovación”, indicó.

A partir de entonces, el control se realiza mediante certificaciones anuales y monitoreos periódicos. “Se realizan todos los monitoreos mensualmente por ser un tema tan sensible”, agregó.

Investigación en curso por el incendio

En paralelo, continúa la investigación para determinar el origen del incendio registrado días atrás. “Estamos a la espera de la pericia de Bomberos para poder determinar si fue algo accidental o una impericia por parte de la empresa”, sostuvo Ceballos.

El foco ya fue identificado en un sector de acopio de residuos. “Es un patio de acopio donde la empresa almacena materiales antes de cargarlos en los hornos para su tratamiento”, precisó.

Materiales y operación de la planta

De acuerdo a la información oficial, en ese sector se encontraban residuos clasificados como corrientes I48 e I8. “Son sólidos contaminados con hidrocarburos, como envases o elementos que han contenido aceites y lubricantes”, explicó el subsecretario.

Pese al siniestro, la empresa logró retomar parcialmente su actividad. “Ya tiene operativo un sector que no fue afectado por el incendio y cuenta con autorización para seguir trabajando en esa área”, indicó.

Impacto y posibles sanciones

En cuanto a las consecuencias ambientales, desde el Gobierno señalaron que no se registraron casos de intoxicación. “Ningún bombero ha tenido síntomas, lo cual nos deja tranquilos respecto al nivel de exposición”, afirmó Ceballos.

Finalmente, advirtió que podrían aplicarse sanciones si así lo determinan las pericias. “Si se comprueba negligencia o intencionalidad, se tomarán las medidas correspondientes”, concluyó.