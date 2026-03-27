El documental de Netflix que explora los años salvajes de los Red Hot Chili Peppers

Netflix ha sumado a su catálogo The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel, un documental estrenado en 2026 que revive los años más salvajes de esta banda legendaria. La producción se aleja de la superficie del mito para enfocarse en la etapa de fines de los setenta y comienzos de los ochenta en Los Ángeles, cuando el grupo era todavía una promesa indomable tratando de convertir energía pura en música antes de alcanzar la consagración global.

El corazón del relato está puesto en la amistad y el impulso juvenil de aquel primer núcleo, destacando la figura de Hillel Slovak no como un simple detalle histórico, sino como el centro emocional del grupo.

La obra se presenta como un recorrido íntimo por la herencia emocional de la banda, contando con las participaciones destacadas de Anthony Kiedis, Flea y otras voces cercanas al origen.

Netflix subraya justamente que el documental mira el origen artístico pero también la huella emocional que dejó su guitarrista original, cuya ausencia siguió resonando muchísimo tiempo después.

A diferencia de otras biografías lineales, esta producción obliga a revisar el éxito desde la pérdida y el duelo, utilizando material de archivo y testimonios personales para explicar cómo un puñado de jóvenes encontró su propia voz en medio de una época explosiva de excesos y ambición.

Esta historia, que mezcla talento y dolor, permite entender por qué el nombre del grupo se volvió monumental y cómo ciertos vínculos moldean vidas enteras. Según se describe en la propuesta, Netflix encontró una historia con músculo emocional capaz de tocar una fibra universal sobre la identidad y el destino, logrando que el relato permanezca flotando en el espectador mucho después de que aparecen los créditos finales.