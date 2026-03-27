La durísima frase de Colapinto cuando le preguntaron por su nueva novia

Franco Colapinto arribó a Japón para su próxima competencia y enfrentó los rumores que lo vinculaban con la actriz Maia Reficco. Con un tono relajado, el piloto detalló su llegada al país asiático al contar que “llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo” mientras se dedicaba a estar “conociendo lugares”.

Ante la consulta de Juan Fossaroli para ESPN sobre su situación sentimental, fue categórico al decir que “estoy solterísimo”. El periodista recogió el guante y confirmó entre risas con un “¿Estás solterísimo? Está solterísimo, señores”, a lo que el piloto volvió a ratificar que “estoy solterísimo”.

Durante la entrevista, Colapinto criticó las versiones mediáticas disparando que “pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”. Ante la defensa del cronista, quien aseguró que “yo no inventé nada”, el joven insistió en que a la prensa “les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira”.

Aunque admitió su vínculo con el mundo del espectáculo al señalar que “a mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”, marcó una diferencia clara entre el juego mediático y su vida privada.

El intercambio incluyó bromas desopilantes sobre su entorno y sus afectos. “No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver”, lanzó con humor durante la charla.

Finalmente, Colapinto explicó que su foco está puesto en lo profesional porque “estuve laburando, mucho simulador. Llegué a Japón con el tiempo justo, no pude ir a ver a Punch, así que ya está”, concluyó para cerrar cualquier especulación.