San Juan vivirá un fin de semana con importantes cortes de tránsito debido a la realización del Ironman 70.3, que tendrá su jornada principal el domingo 29 de marzo. Las restricciones comenzarán el sábado y afectarán arterias clave en distintos puntos de la provincia.

El cronograma de cortes iniciará el sábado 28 de marzo entre las 9 y las 13 horas en Avenida España, en el tramo comprendido entre Libertador e Ignacio de la Roza, debido al desarrollo del Ironman Kids.

El domingo 29, en tanto, las interrupciones serán más amplias y se extenderán desde las 6:00 hasta aproximadamente las 15:00, abarcando todo el circuito de la competencia, que incluirá zonas del Gran San Juan y el departamento Zonda.

Uno de los principales puntos afectados será la Avenida Libertador, que tendrá cortes parciales en distintos tramos, especialmente desde la zona de los diques hasta calle Perito Moreno, lo que impactará en la circulación hacia el oeste.

En contraste, las avenidas Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento permanecerán habilitadas, funcionando como ejes principales para sostener la circulación este-oeste y norte-sur durante el evento.

Para los traslados de norte a sur, las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas como Paula Albarracín de Sarmiento y calle Mendoza, ambas liberadas al tránsito para evitar congestiones.

Además, en Rastreador Calívar solo se permitirá el cruce transversal y bajo la supervisión de personal policial, lo que implicará demoras en ese sector.

Las restricciones se enmarcan en el operativo dispuesto por el desarrollo del Ironman 70.3, cuya largada será a las 8 en el Dique Punta Negra y que recorrerá distintos puntos hasta finalizar en el Teatro del Bicentenario.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores planificar sus traslados con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito para evitar inconvenientes durante el fin de semana.