Dos hombres fueron detenidos en la madrugada en Rivadavia luego de ser sorprendidos con nueve bolsas de cemento que habían sido robadas de una obra en construcción, en un procedimiento llevado adelante por personal de la Comisaría 27ª.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:04, cuando efectivos fueron comisionados al barrio Coperaq 3, en calle Virgen de Lourdes entre Río Colorado y Laguna Blanca, tras una alerta que advertía sobre dos sujetos trasladando materiales en un carro.

Según el reporte policial, los sospechosos, uno vestido con ropa oscura y el otro con buzo azul, huyeron por calle Virgen de Lourdes hacia el este tras cometer el ilícito.

Luego de un operativo de búsqueda, los uniformados lograron localizarlos en el barrio Timoteo Maradona, sobre calle Malvinas Argentinas a metros de Colón, donde fueron interceptados.

Al ser entrevistados, los hombres no pudieron acreditar la propiedad de las nueve bolsas de cemento marca Loma Negra que transportaban, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Tras la consulta con la Unidad de Abordaje Territorial, el ayudante fiscal Dr. Alejandro Díaz dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como hurto simple, con intervención de la UFI Flagrancia, mientras que los detenidos fueron identificados como dos hombres de apellido Giménez, de 20 y 24 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El caso se suma a otros hechos vinculados al robo de materiales de construcción en la zona, una modalidad delictiva que genera preocupación en distintos puntos del departamento.