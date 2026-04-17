Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada en el departamento Chimbas luego de haber sido sorprendido con distintos elementos sustraídos de un mercado de la zona. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 17ª y se inició tras un aviso del CISEM.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 3.03 de la madrugada, efectivos policiales fueron comisionados a recorrer calle Tucumán hacia el norte. Al llegar a pocos metros de calle Saires, observaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas y que trasladaba un objeto bajo el brazo, lo que motivó su inmediata identificación.

Al ser entrevistado, el hombre exhibió los elementos que llevaba consigo: un parlante portátil, un posnet amarillo de Mercado Pago, un cargador múltiple y otro dispositivo de cobro electrónico. Además, desde una riñonera negra extrajo un teléfono celular. Ante la consulta de los efectivos sobre la procedencia de los objetos, manifestó que se dedicaba a realizar cobros, aunque no pudo justificar la propiedad de los mismos.

La situación se tensó cuando los policías le solicitaron que encendiera el celular para verificar su funcionamiento. En ese momento, el sospechoso se ofuscó y adoptó una actitud agresiva. Al intentar su aprehensión, lanzó golpes de puño y puntapiés contra el personal policial, aunque no logró lesionar a ninguno de los efectivos intervinientes.

Finalmente, el sujeto fue reducido y detenido en el lugar. Posteriormente, los uniformados realizaron una inspección en las inmediaciones y detectaron un local comercial cercano, identificado como “Nav-Ro Carnes”, que presentaba una ventana violentada. Ante esta situación, se dio aviso a la propietaria del comercio, quien al arribar constató el faltante de los elementos que coincidían con los secuestrados en poder del detenido.

La damnificada también señaló que el teléfono celular recuperado sería de marca TCL, aunque no pudo precisar el modelo. Asimismo, los efectivos observaron la presencia de varios cables en el interior de la riñonera del sospechoso, lo que reforzó la hipótesis del intento de robo.

El detenido fue identificado como Ibáñez, de 28 años, y quedó vinculado a una causa caratulada como robo en grado de tentativa. En el lugar intervino el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, doctor Marcelo Bustos Meglioli, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia y el traslado del aprehendido a sede policial.

Las actuaciones quedaron a disposición del sistema acusatorio, mientras continúan las diligencias para avanzar con la investigación del hecho.