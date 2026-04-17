El ministro de Salud de San Juan, Amílcar Dobladez, salió al cruce de las críticas formuladas por intendentes peronistas hacia la gestión del gobernador Marcelo Orrego y defendió la política sanitaria implementada en los departamentos, con foco en las inversiones y mejoras concretas en el sistema público.

Las declaraciones del funcionario se dieron luego de los cuestionamientos del intendente de Jáchal, Matías Espejo, y del jefe comunal de Ullum, David Domínguez, quienes pusieron en duda el alcance de las obras y el acompañamiento provincial en sus distritos.

En ese contexto, Dobladez fue categórico al rechazar los dichos del intendente jachallero, quien había señalado que el Gobierno debía agradecer a los intendentes peronistas por contribuir a sostener la paz social. “Es muy desafortunado el comentario y son palabras que forman parte de un vocabulario político antiguo”, afirmó el ministro.

Lejos de quedarse en la crítica, el titular de la cartera sanitaria enumeró una serie de acciones concretas desarrolladas en Jáchal durante la actual gestión. “Creo que el que tiene que agradecer es el intendente, porque en esta gestión se implementó la maternidad, las cirugías permanentes y se evitó que los jachalleros tengan que trasladarse para dializarse, con la apertura de un centro específico”, sostuvo.

A esas intervenciones sumó la incorporación de equipamiento clave, como un tomógrafo, y la ampliación de especialidades médicas que antes no estaban disponibles en el departamento. Para Dobladez, las críticas responden más a un desconocimiento que a una evaluación objetiva de la realidad. “Por ahí lo hacen desde el desconocimiento de todas las acciones que ha tomado este gobierno en su departamento”, remarcó.

El ministro también se refirió a los cuestionamientos surgidos en Ullum, particularmente en relación con la obra del centro de salud. En ese punto, explicó que los plazos se modificaron debido a problemas estructurales detectados durante la ejecución.

“Cuando se inició la ampliación se descubrió que el edificio original estaba en muy malas condiciones, por lo que se tuvo que hacer un nuevo proyecto. Se decidió demoler y construir desde cero para garantizar seguridad”, detalló, justificando la demora en los tiempos previstos.

Con esto,Dobladez buscó dejar en claro que desde el Gobierno, el mensaje es mostrar gestión y resultados concretos frente a las críticas, poniendo el foco en la descentralización de servicios de salud y en la mejora de la infraestructura sanitaria en el interior.

Así, el ministro no solo defendió el accionar de la gestión de Orrego, sino que también buscó poner límites al discurso opositor, en una disputa que combina gestión, política y territorio, y que promete seguir escalando en los próximos meses.

Textuales

Amilcar Dobladez / Ministro de Salud