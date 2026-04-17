Una pareja fue detenida en la mañana de este miércoles en el departamento Pocito, acusada de haber intentado sustraer una motocicleta del interior de una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, tras un aviso al sistema de emergencias 911.

El hecho se inició cuando un llamado alertó sobre la presencia de un hombre y una mujer que habían salido de una casa ubicada en el Barrio Conjunto 4, en actitud sospechosa. Con las características aportadas, entre ellas, que la mujer llevaba el cabello recogido en un rodete, los uniformados desplegaron recorridas por la zona.

Minutos después, en inmediaciones de calle Frías y Callejón San Martín, los efectivos interceptaron a dos personas que coincidían con la descripción brindada. Durante el palpado de urgencia, constataron que la joven ocultaba entre sus prendas un destornillador, elemento que podría haber sido utilizado para cometer el ilícito.

Ante esta situación, el personal policial se dirigió al domicilio señalado, donde entrevistó a la damnificada, una mujer de 33 años. Según su testimonio, momentos antes dos sujetos habían ingresado a su vivienda con intenciones de sustraer efectos. Para facilitar la maniobra, cortaron el suministro eléctrico y provocaron daños en el medidor.

La víctima también indicó que los intrusos intentaron llevarse una motocicleta Honda Wave de color azul, la cual fue encontrada por los efectivos a pocos metros, cerca del portón de egreso del inmueble, sin haber logrado ser sustraída.

Como resultado del procedimiento, los policías procedieron al secuestro del destornillador y del rodado, mientras que la pareja fue aprehendida en el lugar y trasladada a sede policial.

En el hecho intervino el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, Germán Cuk, quien, tras mantener comunicación con la fiscal en turno, Dra. Yanina Galante, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

Las actuaciones quedaron a disposición del sistema acusatorio, mientras continúan las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la investigación del caso.