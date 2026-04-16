El Aston Villa de los argentinos sigue imparable en el viejo continente. Este jueves, el equipo de Birmingham ratificó su gran presente al imponerse por 4 a 0 al Bologna en condición de local, cerrando un global aplastante de 7 a 1 que los deposita directamente en las semifinales de la Europa League 2026.

La gran noticia para los hinchas argentinos y para el cuerpo técnico de los "Villanos" fue la presencia de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo, que venía de sufrir una contractura el fin de semana pasado, se recuperó a tiempo, fue titular y completó los 90 minutos manteniendo su valla invicta en el Villa Park.

Goles y el regreso de Buendía

El dominio inglés fue absoluto de principio a fin. Los tantos de la goleada fueron convertidos por Ollie Watkins, Morgan Rogers, Ezri Konsa y el argentino Emiliano Buendía. Para el marplatense fue un grito especial, ya que cortó una larga sequía goleadora que arrastraba desde enero pasado. Con este tanto, Buendía alcanzó los ocho festejos en lo que va de la temporada.

Cruces confirmados y presencia argentina

El certamen continental ya conoce a sus cuatro mejores equipos. El Aston Villa se verá las caras en una semifinal que promete chispas frente al Nottingham Forest, que viene de eliminar al Porto con el argentino Nicolás Domínguez como titular.

Por el otro lado del cuadro, el Friburgo de Alemania (que eliminó al Celta de Vigo) chocará contra el SC Braga de Portugal. El conjunto luso dio la nota al vencer al Real Betis en Sevilla, equipo que no contó con Giovani Lo Celso y mantuvo en el banco a los argentinos Valentín Gómez y el "Chimy" Ávila.

Camino a Estambul

Las semifinales de la Europa League ya tienen fecha en el calendario: los partidos de ida se jugarán el próximo jueves 30 de abril, mientras que las revanchas serán el 7 de mayo. Todos los equipos sueñan con el 20 de mayo, día en que se disputará la gran final en el Tüpraş Stadium de Estambul, Turquía.

Con un "Dibu" Martínez recuperado y en un nivel altísimo, el Aston Villa se perfila como el gran candidato a levantar el trofeo y seguir haciendo historia en el fútbol europeo.